Corea Del Nord: “I bombardieri USA ci portano sull’orlo della guerra nucleare”

Di Daniele Particelli martedì 2 maggio 2017

Il ministro della difesa sudcoreano ha confermato che l’esercitazione congiunta è stata condotta per scoraggiare le provocazioni della Corea Del Nord.

Corea Del Sud, il sistema antimissilistico Thaad è operativo Il Thaad sarà operativo al 100% tra qualche settimana, ma già da ora "è in grado di difendere la Repubblica di Corea".

La Corea Del Nord ha accusato oggi gli Stati Uniti di voler portare la penisola coreana sull’orlo della guerra nucleare. La dichiarazione è arrivata a poche ore dal volo di due bombardieri strategici statunitensi insieme alle forze aeree della Corea del Sud e del Giappone, in quella che è stata a tutti gli effetti una dimostrazione di forza da parte dei tre Paesi.

Il volo dei due bombardieri Rockwell B-1 Lancer risale alla giornata di ieri, dopo che la Corea Del Nord ha ammesso di voler continuare a puntare sul programma missilistico e nucleare nonostante le nuove pressioni degli Stati Uniti e la minaccia di nuove sanzioni.

Il ministro della difesa della Corea Del Sud Moon Sang-gyun aveva confermato ieri che l’esercitazione congiunta è stata condotta proprio per scoraggiare le provocazioni della Corea Del Nord e per testare la prontezza in caso di un possibile attacco nucleare.