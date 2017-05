Elezioni in Francia, Barack Obama supporta Emmanuel Macron - VIDEO

" Ammiro la campagna condotta da Emmanuel Macron. Ha difeso i valori liberali e si è impegnato per un futuro migliore per tutti i cittadini francesi".

Emmanuel Macron e Marine Le Pen al ballottaggio I due si scontreranno il 7 maggio 2017.

L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama ha realizzato un breve video per annunciare il proprio supporto a Emmanuel Macron, il candidato centrista di “En Marche!” che il prossimo 7 maggio si scontrerà con Marine Le Pen del Front National per la guida della Francia.

Vista l’importanza di questa elezione - che rischia di vedere la Francia finire in mano all’estrema destra - Obama ha scelto di dichiarare il proprio supporto per Macron:

Non ho in programma di farmi coinvolgere in molte elezioni, ma l’elezione francese è molto importante per il futuro della Francia e per i valori a cui teniamo molto. Il successo della Francia è importante per il Mondo intero. Ammiro la campagna condotta da Emmanuel Macron. Ha difeso i valori liberali e si è impegnato per un futuro migliore per tutti i cittadini francesi. Si rivolge alle speranze della gente e non alle loro paure.