Papa Francesco incontrerà Donald Trump in Vaticano il 24 maggio 2017

Di Daniele Particelli giovedì 4 maggio 2017

Donald Trump sarà a Taormina il 26 maggio per il G7 guidato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Papa Francesco su Donald Trump: “Vedremo cosa farà e poi valuteremo” "Vedremo che succederà. Sarebbe imprudente disperarsi o rallegrarsi per ciò che potrebbe succedere".

La Santa Sede ha confermato oggi che Papa Francesco incontrerà il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla vigilia della partecipazione di quest’ultimo al vertice della NATO che si terrà a Bruxelles il 25 maggio prossimo.

Donald Trump sarà ricevuto dal Santo Padre alle 8.30 del 24 maggio nel Palazzo Apostolico e subito dopo l’incontro con Papa Bergoglio, il Presidente USA incontrerà il Segretario di Stato del Vaticano, il cardinal Pietro Parolin, e il Segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Gallagher.

La visita è stata confermata in queste ore anche dallo stesso Donald Trump, che nel suo primo viaggio all’estero da Presidente USA farà tappa anche in Arabia Saudita, Israele e Taormina, dove sarà atteso il 26 maggio per il G7 guidato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.