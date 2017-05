USA, Donald Trump: “L’Obamacare è morta”

Di Daniele Particelli venerdì 5 maggio 2017

Centinaia di cittadini sono scesi in strada a New York per protestare contro Donald Trump e la nuova riforma della sanità.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con una lieve maggioranza - 217 voti a favore, 213 voti contrari - il progetto di legge fortemente voluto da Donald Trump che punta ad abolire e sostituire la riforma della sanità introdotta da Barack Obama, la Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) che gli stessi repubblicani hanno ribattezzato Obamacare.

A votare contro la nuova riforma sono stati tutti i membri democratici della Camera e circa una ventina di membri repubblicani, segno che questa versione rivista e corretta del progetto di legge già bocciato nei mesi scorsi continua a non mettere d’accordo tutti i repubblicani.

Ora il discusso progetto di legge, rinominato American Health Care Act, dovrà passare al voto in Senato e le probabilità che riesca a passare non sono poi altissime, anche se Trump sembra molto fiducioso, considerando i 52 Senatori repubblicani e i 46 democratici e la possibilità che alcuni repubblicani decidano di votare contro.

I am watching the Democrats trying to defend the "you can keep you doctor, you can keep your plan & premiums will go down" ObamaCare lie." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maggio 2017

Insurance companies are fleeing ObamaCare - it is dead. Our healthcare plan will lower premiums & deductibles - and be great healthcare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maggio 2017

If victorious, Republicans will be having a big press conference at the beautiful Rose Garden of the White House immediately after vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maggio 2017

Per il Presidente Donald Trump questa prima vittoria è stata comunque una grande vittoria, mentre i Democratici sostengono che milioni di cittadini, specie coi redditi più bassi, resteranno senza copertura sanitaria. Il senatore Bernie Sanders ha dichiarato:

Centinaia di americani moriranno perché non potranno più avere accesso alla sanità.

Intanto centinaia di cittadini sono scesi in strada a New York per protestare contro Donald Trump e il suo discutibile operato.