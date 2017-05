Corea Del Nord: “La CIA ha cercato di uccidere Kim Jong-un”

Di Daniele Particelli venerdì 5 maggio 2017

"L’attacco in stile coreano contro i terroristi inizierà in questo momento per spazzare via l’intelligence degli Stati Uniti".

Corea Del Nord: “I bombardieri USA ci portano sull’orlo della guerra nucleare” Il ministro della difesa sudcoreano ha confermato che l’esercitazione congiunta è stata condotta per scoraggiare le provocazioni della Corea Del Nord.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferisce oggi che la Corea Del Nord ha minacciato di lanciare un attacco contro le agenzie di intelligence degli Stati Uniti e della Corea Del Sud, colpevoli secondo il regime nordcoreano di aver tentato di assassinare il leader Kim Jong-un.

L’accusa arriva direttamente dal Ministro della Sicurezza della Corea Del Nord, secondo il quale un gruppo terroristico supportato dalla CIA e all’intelligence sudcoreana si sarebbe infiltrato in Corea Del Nord per mettere in atto un attacco contro Kim Jong-un utilizzando sostanze biochimiche.

Staneremo e distruggeremo senza pietà fino all’ultimo i terroristi della CIA degli Stati Uniti che hanno preso di mira la dignità della guida suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea. […] L’attacco in stile coreano contro i terroristi inizierà in questo momento per spazzare via l’intelligence degli Stati Uniti imperialisti.

Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito su questo presunto tentativo di omicidio e al momento nessuna delle parti coinvolte, dagli Stati Uniti alla Corea Del Sud, ha rilasciato alcuna dichiarazione.