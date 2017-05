Francia, Emmanuel Macron: “Si apre una nuova pagina di speranza e di fiducia”

"Sarò e saremo in prima linea contro il terrorismo, una battaglia che porteremo avanti senza debolezze".

Emmanuel Macron, nuovo Presidente della Francia uscito vincitore dal ballottaggio contro Marine Le Pen, ha già tenuto il suo primo discorso dopo il risultato odierno - lo spoglio è ancora in corso, ma la vittoria è schiacciante con circa il 65% delle preferenze - e si è congratulato coi cittadini francesi che l’hanno sostenuto, riassumendo in poche parole quello che è stato il programma elettorale

È un onore e una grande responsabilità. Rispetto la decisione di chi ha avuto dubbi, mi rendo conto che il voto a cui siete stati chiamati è stato fra due estremi, ma ora mi adopererò per proteggere i più deboli, per garantire l'unità della nazione. Dietro ogni parola che ho pronunciato ci sono volti, vite, ci siete voi. Ed è a voi che mi rivolgo. Siamo eredi di una grande storia e di un grande messaggio da trasmettere. Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali. E difenderò l'Europa.

A proposito dell’Europa, Macron ha dichiarato:

Voglio intessere di nuovo i legami che uniscono gli interessi europei. Rispetterò gli impegni presi, anche la lotta per il clima. Sarò, saremo in prima linea contro il terrorismo, una battaglia che porteremo avanti senza debolezze. Si apre una nuova pagina, di speranza e di fiducia. Non mi lascerò fermare da niente, da nessuno. Mi batterò con tutte le mie forze e costruiremo un futuro migliore. Cari concittadini, rendo omaggio al presidente Hollande. Nei prossimi cinque anni la mia responsabilità sarà ritrovare l'ottimismo, servire la Francia a nome vostro.