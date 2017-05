Elezioni in Corea del Sud, Moon Jae-In il favorito

Di Andrea Spinelli Barrile martedì 9 maggio 2017

Moon Jae-In è il candidato presidente per la Corea del Sud favorito nel voto di oggi.

I cittadini della Corea del Sud si recano oggi al voto per scegliere il successore di Park Geun-Hye, la ex-presidente finita nella bufera perché accusata di corruzione e deposta dopo una procedura di impeachment.

Si tratta di elezioni complesse, che sceglieranno la persona che dovrà guidare il Paese in un contesto internazionale complicato e pericoloso, con l’aumento delle tensioni con la Corea del Nord. Scenario che è comunque rimasto in secondo piano durante la campagna elettorale, rispetto ai temi della disoccupazione e delle ineguaglianze sociali.

Il favorito per la vittoria è Moon Jae-In, un veterano della lotta per i diritti umani, sostenitore della ripresa del dialogo con Pyongyang e dell’opportunità di relazioni “più eque e giuste” con Washington.Il voto chiuderà finalmente la turbolenta pagina dello scandalo per corruzione che ha portato l’ex presidente in carcere in attesa di giudizio per corruzione e abuso di potere.

Nelle immagini il favorito alle elezioni presidenziali in Sudocorea, Moon Jae-In, depone la scheda nell'urna a Seoul e lo stesso fa la moglie Kim Jung-Suk.

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Realmeter, Moon Jae-In, candidato del Partito Democratico (sinistra), è accreditato del 42,4% dei voti, e dovrebbe finire davanti al centrista Ahn Cheol-soo e al conservatore Hong Joon-Pyo, entrambi attorno al 18%.