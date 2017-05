Corea del Sud, il neo-presidente Moon apre al dialogo con Pyongyang

Di Andrea Spinelli Barrile mercoledì 10 maggio 2017

Spiragli di raffreddamento delle tensioni tra le due coree, con l'elezione al Sud di Moon.

È appena stato proclamato nuovo presidente della Corea del Sud e già Moon Jae-In, appena dopo il giuramento, ha fatto capire di essere pronto a un'apertura verso la Corea del Nord, manifestando la disponibilità a visitare il Paese.

Le parole del neo-presidente, sul quale le aspettative sono altissime, giungono proprio in un momento in cui le tensioni tra le due coree sono altissime per le ambizioni di proliferazione del regime comunista del nord e Moon, ex avvocato per i diritti umani e da sempre sostenitore di una distensione delle relazioni con Pyongyang, ha annunciato che lavorerà per la pace.

"Se necessario volerò a Washington immediatamente. Andrò anche a Pechino, Tokyo e persino a Pyongyang, nelle giuste circostanze"

Moon rappresenta il cambiamento. I sudcoreani, votandolo, hanno voluto esprimere la loro rabbia per la corruzione di una parte delle elite, per il caro vita, la poca occupazione e per il rallentamento della crescita. Il candidato del Partito democratico di centrosinistra ha sconfitto pesantemente il conservatore Hong Joon-Pyo, espressione del passato e del partito del presidente decaduto.Nel suo primo discorso a Seoul, Moon ha detto che sarà il presidente di tutti e ha aggiunto:

"E' una grande vittoria, lavoreremo insieme per creare un Paese di giustizia, un Paese unito, e dove prevarranno le regole e il buonsenso"

Il presidente cinese Xi Jinping si è già congratulato con lui per la vittoria, promettendo di lavorare insieme per contenere le tensioni nella regione.