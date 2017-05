Papa Francesco incontra Donald Trump - FOTO

Di Daniele Particelli mercoledì 24 maggio 2017

Papa Francesco e Donald Trump hanno parlato per circa 30 minuti nella Sala del Tronetto dell'appartamento papale.

Papa Francesco incontrerà Donald Trump in Vaticano il 24 maggio 2017 Donald Trump sarà a Taormina il 26 maggio per il G7 guidato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Primo faccia a faccia questa mattina tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevuto in Vaticano insieme alla First Lady Melania Trump e un seguito di altre 12 persone, inclusi la figlia Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner.

Dopo i saluti di rito e un primo colloquio con Trump e la sua delegazione, Papa Francesco e il Presidente USA si sono spostati nella Sala del Tronetto dell'appartamento papale per una chiacchierata privata durata circa 30 minuti.

Papa Francesco ha donato a Donald Trump il libretto per per la giornata mondiale della Pace intitolato “La non violenza, stile di una politica per la pace”, un medaglione con l’ulivo e tre documenti programmatici del Pontificato: “Evangelii gaudium”, “Laudato sì” e “Amoris laetitia”.

Dopo l’incontro con Papa Francesco, la delegazione statunitense visiterà la Cappella Sistina e si sposterà in Quirinale, dove Donald Trump incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più tardi, nella residenza dell’ambasciatore statunitense a Villa Taverna, Trump riceverà il presidente del consiglio Paolo Gentiloni.

La first lady Melania Trump, invece, farà visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, mentre Ivanka Trump visiterà la comunità di Sant’Egidio.