USA, Donald Trump punta all’uscita dall'Accordo di Parigi sul clima

Di Daniele Particelli mercoledì 31 maggio 2017

Donald Trump ha comunicato via Twitter che la sua decisione sull'accordo di Parigi sarà resa nota tra qualche giorno.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe a un passo dall’annunciare l’uscita degli USA dall’accordo di Parigi, firmato nel dicembre 2015 da 195 Paesi e finalizzato, tra l’altro, a mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine e a puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, riducendo così in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici.

A riferirlo è la stampa statunitense, confermando di fatto quanto già annunciato da Donald Trump più volte durante la campagna elettorale, definendo l’accordo fortemente sostenuto da Barack Obama come “dannoso per gli affari statunitensi” in quanto “permetterebbe a burocrati stranieri di controllare l’utilizzo di energia da parte degli Stati Uniti”.

L’annuncio di Trump non è ancora arrivato, ma nella giornata odierna il Presidente USA si è limitato a comunicare su Twitter che la sua decisione sull’accordo di Parigi arriverà nei prossimi giorni, di fatto non confermando né smentendo quanto diffuso dalla stampa.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 maggio 2017

I 195 governi in quell’occasione avevano concordato, oltre all’impegno nella riduzione delle emissioni, di riunirsi ogni cinque anni per stabilire obiettivi più ambiziosi in base alle conoscenze scientifiche, riferire agli altri Stati membri e all'opinione pubblica cosa stanno facendo per raggiungere gli obiettivi fissati e segnalare i progressi compiuti verso l'obiettivo a lungo termine attraverso un solido sistema basato sulla trasparenza e la responsabilità.