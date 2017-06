USA, oggi la testimonianza dell’ex capo dell’FBI James Comey

Di Daniele Particelli giovedì 8 giugno 2017

James Comey parlerà in pubblico per la prima volta dal giorno del suo licenziamento da parte di Donald Trump.

Oggi gli occhi di tutti i cittadini statunitensi e non solo saranno puntati sull’ex direttore dell’FBI James Comey, licenziato dal Presidente Donald Trump all’inizio di maggio mentre era impegnato ad indagare sui possibili collegamenti tra la campagna presidenziale di Trump e la Russia.

Sarà un evento molto atteso - trasmesso in diretta dalle principali emittenti statunitensi, ma anche in streaming online e nei principali pub e locali in tutto il Paese, pronti ad aprire in anticipo proprio per l’eccezionalità della cosa - che fornirà maggiori dettagli su quanto accaduto nelle ultime settimane: Comey parlerà pubblicamente per la prima volta dal suo licenziamento e lo farà davanti alla commissione di intelligence del Senato, la stessa che sta indagando sulle possibili interferenze della Russia nell’elezione di Donald Trump.

I punti oscuri sono molti - Comey ha davvero rivelato a Donald Trump di non averlo messo sotto inchiesta? Trump ha davvero fatto pressioni all’FBI per farsi da parte nell’indagine su Michael Flynn? Il Presidente Trump gli ha davvero chiesto di giurargli fedeltà totale? Perché, a ridosso delle elezioni, ha reso pubblici i risultati delle indagini sullo scandalo delle email di Hillary Clinton? - e tra le questioni più pressanti potrebbero essere svelati le possibili prove di collusione tra Trump e la Russia.

La testimonianza di Comey avrà inizio alle 10.00 di oggi, le 16.00 in Italia, e già alla Casa Bianca sono piuttosto preoccupati. O meglio, sembra esserlo il Presidente Trump che, secondo le fonti del Washington Post, si prepara a twittare in diretta per rispondere, se necessario, alle dichiarazioni dell’ex capo dell’FBI.