Elezioni generali nel Regno Unito: seggi aperti, Theresa May verso la riconferma

Di Daniele Particelli giovedì 8 giugno 2017

I seggi resteranno aperti fino alle 22.00. Theresa May, secondo le ultime proiezioni, verrà riconfermata Primo Ministro.

UK, elezioni anticipate l’8 giugno 2017: l’annuncio di Theresa May "L’unico modo per garantire certezza e sicurezza per gli anni futuri sia tenere le elezioni e cercare il vostro supporto per le decisioni che dovremo prendere"

A poche settimane dall’annuncio del premier Theresa May, oggi i cittadini del Regno Unito sono chiamati ai seggi per eleggere il nuovo Parlamento britannico e, di conseguenza, il Governo e con esso il nuovo Primo Ministro in quella che sarà a tutti gli effetti un’elezione cruciale per il futuro del Paese, con le negoziazioni per la Brexit ormai dietro l’angolo.

I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e le operazioni di voto si svolgeranno fino alle 22.00, le 23.00 in Italia, con misure di sicurezza rafforzate in tutto il Paese dopo gli eventi di Manchester e di sabato sera a Londra.

Le ultime proiezioni, pubblicate fino a ieri in UK, danno la vittoria al Partito Conservatore di Theresa May con 354 parlamentari - per avere la maggioranza ne servono 326 - e il Partito Laburista di Jeremy Corbyn con 218 membri del Parlamento, in linea coi risultati già ottenuti nel 2015.

Theresa May, salvo colpi di scena, dovrebbe quindi vedersi riconfermata Primo Ministro del Regno Unito.