Le 5 conseguenze del voto nel Regno Unito

Di Andrea Spinelli Barrile venerdì 9 giugno 2017

Askanews ricostruisce in un video il prossimo scenario della politica del Regno Unito.

Ecco le 5 conseguenze più importanti del risultato del voto nel Regno Unito: in un video prodotto da Askanews è stato ricostruito un plausibile scenario del futuro prossimo venturo della politica nel Regno dove, al netto delle dichiarazioni di queste ore, il quadro generale risulta piuttosto frammentato tra le diverse realtà politiche del paese.

La Brexit, il tema forse più noto e sul quale si concentrano le attenzioni internazionali, diventerà probabilmente più difficile, anche se Theresa May ha dichiarato di essere intenzionata a traghettare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea mantenendo le rigide tappe indicate sinora. Tuttavia per il Regno i negoziati per divorziare dall’UE diventeranno molto più complicati: le trattative si apriranno formalmente il 19 giugno e le scadenze saranno ravvicinate ed ardue. May aveva ricevuto il mandato dal precedente parlamento per una “hard” Brexit ma adesso questa strategia appare evidentemente indebolita.