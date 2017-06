Brexit, Angela Merkel: “L’UE è pronta per iniziare i negoziati”

Di Daniele Particelli sabato 10 giugno 2017

A due giorni dalle elezioni generali nel Regno Unito e nelle stesse ore in cui il Primo Ministro Theresa May sta formando il nuovo governo, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricordato che i negoziati per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dovranno iniziare il 19 giugno prossimo e precisato che non ci sono motivi per far slittare il tutto.

Merkel ha spiegato che l’Unione Europea è pronta per iniziare e si è detta convinta che il Regno Unito voglia rispettare le tempistiche fissate, auspicando inoltre che i rapporti col Paese rimangano buoni anche dopo i negoziati.

Le parole di Angela Merkel sono state pronunciate in occasione dell’incontro col presidente del Messico Enrique Pena Nieto:

Immagino che il Regno Unito, da quanto ha sentito oggi dal Primo Ministro, voglia rispettare il piano dei negoziati. Vogliamo negoziare velocemente, vogliamo attenerci al piano e a questo punto non credo ci siano elementi per pensare a un possibile ritardo. La Gran Bretagna fa parte dell’Europa, anche se non farà più parte dell’Unione Europea.