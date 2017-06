USA, Donald Trump: "Sono indagato per il licenziamento di James Comey"

Di Daniele Particelli venerdì 16 giugno 2017

"Sono indagato per aver licenziato il direttore dell'Fbi dall'uomo che mi ha detto di licenziare il direttore dell'Fbi. Caccia alle streghe!"

Donald Trump indagato per "Ostruzione della giustizia" Il Presidente degli Stati Uniti è indagato in prima persona nell'ambito del Russiagate, la notizia è stata divulgata dal Washington Post di Jeff Bezos

Il nuovo sfogo mattutino via Twitter del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è incentrato sulle indagini sulle possibili collusioni della sua amministrazione con la Russia e, per la prima volta, ha ammesso di essere indagato, anche se in modo trasversale.

Trump, per sua stessa ammissione, è sotto indagine per il licenziamento dell’ex capo dell’FBI James Comey, cacciato da Donald Trump lo scorso 9 maggio:

Solo poche ore fa Trump aveva negato l’indiscrezione diffusa dal Washington Post a proposito del coinvolgimento diretto del Presidente nell’inchiesta. Meno di 24 ore Trump aveva bollato tutto come “fake news” e “caccia alle streghe”. Ora il passo indietro, dopo aver evidentemente ricevuto comunicazioni ufficiali.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 giugno 2017

Despite the phony Witch Hunt going on in America, the economic & jobs numbers are great. Regulations way down, jobs and enthusiasm way up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 giugno 2017