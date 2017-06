USA, Donald Trump fa un passo indietro nei rapporti con Cuba: “Vogliamo un nuovo accordo”

Di Daniele Particelli sabato 17 giugno 2017

"Con effetto immediato cancello l'accordo completamente unilaterale dell'ultima amministrazione con Cuba".

USA, Donald Trump minaccia di interrompere il disgelo con Cuba "Se Cuba non vuol fare un patto migliore per i cittadini cubani, i cubani-americani e gli statunitensi, io metterò fino all’accordo".

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale e prosegue l’opera di distruzione di tutti i traguardi raggiunti dal predecessore Barack Obama. In queste ore è stata la volta di Cuba e del disgelo dei rapporti con gli Stati Uniti.

Trump aveva già promesso un passo indietro rispetto all’apertura avvenuta con Obama e ieri ha annunciato l’imminente ripristino di restrizioni sui viaggi e sul commercio, sottolineando ancora una volta come l’accordo raggiunto da Obama fosse troppo svantaggioso per gli Stati Uniti e fin troppo vantaggioso per Cuba: “Con effetto immediato cancello l'accordo completamente unilaterale dell'ultima amministrazione con Cuba”.

La motivazione ufficiale fornita da Trump è legata alle preoccupazioni per i diritti umani:

Tutti i prigionieri politici dovranno essere liberati. Poi dovranno essere rispettate le libertà di assemblea e di espressione. Legalizzati tutti i partiti politici e le elezioni dovranno essere vigilate dalla comunità internazionale. Siamo noi a tenere le carte ora, Cuba ha fatto un accordo con un governo che diffonde la violenza e l'instabilità nella regione. […] Noi non rimarremo silenti di fronte all'oppressione del comunismo. Cuba è governata dalle stesse persone che hanno ucciso decine di migliaia di loro stessi compatrioti e che hanno sperato di espandere la loro ideologia nel nostro emisfero. Il regime di Castro ha inviato armi alla Corea del Nord e ha alimentato la violenza in Venezuela. La mia amministrazione non lo nasconderà e non sarà mai cieca davanti a tutto questo.

La direttiva di Trump punta a limitare le collaborazioni tra Stati Uniti e Cuba dal punto di vista commerciale e del turismo, ma non va ad impattare sull’apertura dell’ambasciata statunitense a L’Havana, sui voli commerciali dagli Stati Uniti e sui beni che i cittadini americani potranno riportare a casa dopo un soggiorno a Cuba.

Trump sta lasciando aperto il tavolo della trattativa e punta a siglare un nuovo accordo: