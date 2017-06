Brexit, al via i negoziati a Bruxelles

Di Daniele Particelli lunedì 19 giugno 2017

Al via le trattative sugli impegni finanziari di Londra con l’Unione Europea, la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna e i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Brexit, la UE approva le linee guida per il negoziato L'UE punta a "raggiungere un risultato che sia giusto ed equo per tutti gli Stati membri e nell'interesse dei suoi cittadini".

I negoziati per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sono iniziati questa mattina a Bruxelles come da programma, col ministro britannico per la Brexit David Davis e il negoziatore capo dell'UE Michel Barnier faccia a faccia in un incontro introduttivo tra i due rispettivi team.

Al pranzo di lavoro previsto per le 12.30 seguirà, alle 14.00, la riunione dei gruppi di lavoro tecnici delle due squadre mentre alle 16.30 saranno i due coordinatori, Sabine Weyand per l’UE e Olly Robbins per il Regno Unito, ad incontrarsi e discutere. A fine giornata, alle 18.30 salvo slittamenti, avrà luogo la conferenza stampa congiunta che comunicherà il risultato di queste ore di lavoro.

Al suo arrivo a Bruxelles David Davis ha anticipato che saranno molte le sfide da affrontare nei prossimi due anni, ma si è detto convinto che le due parti possano raggiungere un accordo sui termini dell’uscita dell’UK dall’Unione Europea che sia nei migliori interessi di tutti i cittadini.

In questa prima fase i negoziati si concentreranno su tre punti principali: gli impegni finanziari di Londra con l’Unione Europea - il cosiddetto “conto del divorzio” - la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna e i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord.