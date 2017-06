Brexit, Juncker: “L’offerta di Theresa May per i cittadini UE non è sufficiente”

Di Daniele Particelli venerdì 23 giugno 2017

L'apertura di Theresa May sui diritti per i cittadini UE residenti nel Regno Unito non è sufficiente per Jean-Claude Juncker.

Brexit, May: "I cittadini UE potranno restare" Leggi le prime regole dettate da Theresa May per avviare i negoziati riguardanti la Brexit e la condizione dei cittadini europei residenti in Gran Bretagna

Le prime regole dettate ieri dalla premier britannica Theresa May e la sua apertura sui diritti dei cittadini europei attualmente residenti nel Regno Unito non sono state accolte con grande soddisfazione dal Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, che ha definito le dichiarazioni di May “un primo passo, ma questo passo non è sufficiente”.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invece parlato di “un buon inizio”, sottolineando però l’esistenza di molte altre questioni ancora in sospeso.

Le dichiarazioni dei due leader sono arrivate nel secondo giorno di summit dei 28 leader degli Stati Membri dell’UE, incentrato su questioni legate all’economia e al commercio, ma anche sull’emergenza immigrazione.