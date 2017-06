Qatar: respinte le richieste Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi e Bahrain

Di Daniele Particelli sabato 24 giugno 2017

Tra le richieste c'erano la chiusura di Al Jazeera, l'allineamento col Consiglio di cooperazione del Golfo e la riduzione dei rapporti con l'Iran.

Egitto, Emirati, Arabia e Bahrain interrompono i rapporti col Qatar: “Fomenta il terrorismo” Il Qatar ha replicato: "Le misure non sono giustificate e sono basate su accuse che non hanno un fondo di verità".

Si fa sempre più tesa la situazione nella Penisola Araba dopo che il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha annunciato di aver respinto la lista delle 13 richieste imposte da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain per fare in modo di rimuovere le sanzioni imposte al Qatar in queste ultime settimane, dopo che le accuse supporto al terrorismo si sono fatte più forti e concrete.

Nel respingere nuovamente al mittente quelle accuse, Al Thani ha sottolineato come quelle richieste non abbiano nulla a che vedere con la lotta al terrorismo, ma sarebbero invece finalizzate a limitare la sovranità del Qatar.

L’elenco completo delle tredici richieste non è stato reso pubblico, ma stando a quanto diffuso dall’agenzia di stampa Associated Press, i quattro Paesi avrebbero chiesto, tra le altre cose, di:



- chiudere l’emittente Al Jazeera

- ridurre ogni legame con l’Iran e chiudere tutte le sedi diplomatiche nel Paese

- chiudere la base militare in Turchia

- interrompere ogni legame con lo Stato Islamico, con al-Qaeda e con Hezbollah

- interrompere ogni legame con l’organizzazione dei Fratelli Musulmani, già bandita negli altri Paesi

- rifiutarsi di naturalizzare i cittadini dei quattro Paesi ed espellere quelli che si trovano attualmente sul proprio territorio

- consegnare tutti gli individui ricercati per terrorismo negli altri quattro Paesi

- interrompere il finanziamento di ogni entità estremista indicata come terrorista dagli Stati Uniti

- fornire informazioni dettagliate sulle figure dell’opposizione che il Qatar ha finanziato in Arabia Saudita e nelle altre Nazioni.

- allinearsi politicamente, economicamente e in ogni altro modo col Consiglio di cooperazione del Golfo.

- interrompere il finanziamento di ogni organizzazione di informazione in aggiunta ad Al Jazeera, come Arabi21 e Middle East Eye.

- pagare una somma di cui non è stata resa pubblica l’entità.



Il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti ha precisato che davanti a un rifiuto del Qatar di accettare quelle richieste, l’unica soluzione è l’interruzione totale di ogni contatto col Paese: