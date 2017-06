Elezioni Amministrative 2017: 111 comuni al ballottaggio

Di Daniele Particelli domenica 25 giugno 2017

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23.00 di domenica 25 giugno.

Elezioni Amministrative 2017: i risultati nei capoluoghi di Regione e Provincia Il Movimento 5 Stelle è stato escluso dai ballottaggi da tutte le grandi città al voto.

Seggi aperti alle 7 di oggi in 111 comuni d’Italia - 22 capoluoghi e 99 comuni con oltre 15 mila residenti - per i ballottaggi dopo i risultati del primo turno lo scorso 11 giugno.

Al voto sono chiamati 4.304.739 di italiani, che avranno la possibilità di recarsi ai seggi fino alle 23 di oggi, domenica 25 giugno.

La sfida principale in questo secondo turno sarà quella tra il centrosinistra e il centrodestra nei 19 capoluoghi di provincia e nei 3 capoluoghi di regione: Genova, Catanzaro, L'Aquila. Il Movimento 5 Stelle, invece, è in lizza in soltanto due grandi centri, Carrara e Asti.

Le operazioni di spoglio inizieranno alle 23 di questa sera, subito dopo la chiusura dei seggi.