Martin Schulz contro Angela Merkel: "Lei è l'arroganza del potere"

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 26 giugno 2017

Martin Schulz si scaglia contro Angela Merkel e la campagna tedesca entra nel vivo.

A tre mesi alle elezioni legislative del 24 settembre in Germania, il leader social democratico e presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz ha scelto l’attacco frontale contro la cancelliera Angela Merkel: dal palco del congresso SPD, a Dortmund, Schulz ha presentato ed esposto il programma del partito, messo ai voti dei delegati.

Parlando proprio ai delegati Schulz ha usato parole durissime nei confronti dell'alter ego politico:

“Quando un partito dice che non vuole parlare di certi temi e non vuole menzionarli durante la campagna elettorale, si tratta di arroganza del potere, nient’altro” ha dichiarato Schulz riferendosi alle pensioni. L’atteggiamento di Merkel secondo Schulz mette “a tacere in modo sistematico il dibattito sul futuro del Paese”, compiendo un “attacco contro la democrazia”.

Schulz ha lasciato i suoi incarichi in Europa per mettersi alla guida del partito e sfidare il dominio di Merkel. Un percorso finora in salita che ha visto il suo Spd cedere alla forza della cancelliera in tutte le elezioni regionali fino ad oggi. Nel suo discorso, durato circa un’ora e mezza, Schulz si è mostrato molto agguerrito e graffiante verso la cancelliera, dalla quale lo separano ben 15 punti percentuali, secondo i sondaggi.

Il leader Spd ha poi passato in rassegna l’insieme dei temi del suo programma, che sarà sottoposto al voto dei delegati nel pomeriggio, promettendo una riduzione delle tasse per gli strati più poveri della popolazione, una maggiore pressione fiscale per i più ricchi, la gratuità del sistema scolastico. Schulz si è impegnato anche, se eletto, a consentire il matrimonio omosessuale e persino a mettere questo punto nell’eventuale rinnovo del contratto di Grande coalizione: “Non firmerò un accordo di coalizione nel quale non figuri il matrimonio gay”, ha detto Schulz, il cui discorso è stato applaudito a lungo dalla platea.