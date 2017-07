Corea Del Sud, proposta di colloqui militari con la Corea Del Nord

Di Daniele Particelli lunedì 17 luglio 2017

I colloqui potrebbero tenersi già il 21 luglio nel complesso di Panmunjom, nella zona demilitarizzata tra le due Coree.

Dopo mesi di tensioni nella penisola coreana, con la Corea del Nord ha prosegue senza sosta i test balistici a lungo raggio, la Corea del Sud ha deciso di fare il primo passo e ha proposto alla Corea del Nord l’avvio di colloqui militari finalizzati ad alleviare la tensione nella regione.

La Corea del Nord non ha ancora ufficialmente replicato, ma se da Pyongyang dovesse arrivare un’apertura si tratterebbe dei primi colloqui di alto livello dal 2015. Il vice ministro della difesa della Corea Del Sud Suh Choo-suk ha confermato alla stampa che i colloqui militari potrebbero tenersi a Tongilgak, un edificio della Corea Del Nord nel complesso di Panmunjom, nella zona demilitarizzata tra i due Paesi, lo stesso luogo utilizzato in passato per questo tipo di incontri.

Lo stesso ministro, che si è detto fiducioso a proposito di una risposta positiva da parte della Corea Del Nord, ha suggerito che l’avvio dei colloqui potrebbe avvenire il 21 luglio prossimo.