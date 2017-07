Venezuela, oltre 7 milioni di persone alla votazione anti-Maduro

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 17 luglio 2017

Successo popolare enorme per l'iniziativa anti-chavista messa in campo dall'opposizione venezuelana: il paese è in ginocchio.

Più di 7 milioni di venezuelani hanno partecipato ieri alla consultazione simbolica organizzata dall’opposizione contro il presidente Nicolas Maduro e contro il suo progetto di Assemblea costituente. Lo hanno annunciato i rettori di università, in qualità di garanti dell’organizzazione del voto, al termine dello spoglio del 95% delle schede. Il Venezuela “ha inviato un messaggio chiaro all’esecutivo nazionale e al mondo”, ha dichiarato la rettrice dell’Università centrale del Venezuela, Cecilia García Arocha, precisando che 6.492 381 persone hanno votato dentro i confini del Paese e 693.789 all’estero.