A Bruxelles al via il secondo round di negoziati per la Brexit

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 17 luglio 2017

Entrano nel vivo i negoziati per la Brexit.

Il ministro britannico per la Brexit, David Davis e il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, si stringono la mano prima di dare il via a un nuovo round della dei negoziati per stabilire i termini dell’addio del Regno Unito all’Unione europea. Davanti ci sono quattro giorni di colloqui e meeting in un clima teso, con l’Europa che fa pressione sulla premier britannica perché acceleri la definizione di una strategia per l’addio definitivo.