Migranti, Austria: “Potremo chiudere il Brennero in 24 ore”. Italia: “Vienna abbassi i toni”

L’Austria torna ancora una volta a minacciare la chiusura del Brennero per mettere un freno al flusso di migranti dall’Italia e lo fa attraverso il nuovo ministro dell’interno, Wolfgang Sobotka, che mette le mani avanti di fronte alla possibilità che il nostro Paese decida di rilasciare dei visti temporanei ai migranti giunti sulle nostre coste validi per l’Unione Europea, permettendo così loro di lasciare liberamente il Paese.

Dalle pagine del quotidiano tedesco Bild, Sobotka ha tuonato:

E, a proposito dell’Italia:

A quelle parole, tramite l’ANSA, ha prontamente replicato il vice ministro degli Esteri Mario Giro, che ha invitato Vienna ad abbassare i toni. L’Italia, secondo Giro, non ha “nessuna intenzione di compiere mosse unilaterali" sulla crisi dei migranti:

Rispettiamo l'Austria e non abbiamo nessuna intenzione di compiere mosse unilaterali, ma Vienna deve abbassare i toni. Non si possono mettere a rischio i rapporti tra gli Stati a causa di polemiche pre-elettorali. Non c'è nessun aumento del numero dei migranti, come loro stessi hanno dichiarato più volte.