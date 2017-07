Venezuela, scontri con le autorità durante lo sciopero generale: almeno 3 persone uccise - VIDEO

Di Daniele Particelli venerdì 21 luglio 2017

Il Presidente del Venezuela ha sminuito il tutto parlando di uno sciopero minimale, mentre secondo l’opposizione avrebbe aderito l’85% del Paese.

Venezuela, oltre 7 milioni di persone alla votazione anti-Maduro Successo popolare enorme per l'iniziativa anti-chavista messa in campo dall'opposizione venezuelana: il paese è in ginocchio.

É di almeno tre morti il bilancio degli scontri tra la polizia del Venezuela e i manifestanti che hanno aderito allo sciopero generale indetto dall’opposizione nel tentativo di fare pressione sul presidente Nicolás Maduro e spingerlo a cancellare le elezioni per la nuova assemblea costituente.

Milioni di cittadini in tutto il Paese hanno aderito allo sciopero e sono scesi in strada in segno di protesta, creando vere e proprie barricate per le vie di Caracas e di altre grandi città del Venezuela. Le forze dell’ordine sono intervenute in forza e hanno arrestato oltre 300 persone nel giro di poche.

Tre le vittime degli scontri, che portano così ad almeno 99 il numero delle persone rimaste uccise dall’inizio delle proteste, lo scorso aprile, ad oggi. Il Presidente del Venezuela ha sminuito il tutto parlando di uno sciopero minimale, mentre secondo l’opposizione avrebbe aderito l’85% del Paese.