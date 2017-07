USA, il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer si è dimesso - FOTO

Di Daniele Particelli venerdì 21 luglio 2017

La decisione è arrivata dopo la nomina di Anthony Scaramucci come nuovo direttore delle comunicazioni.

USA, Sean Spicer esclude BBC, CNN e Politico da un briefing alla Casa Bianca "Non resteremo qui a guardare e far circolare narrative sbagliate, storie inventate e fatti imprecisi".

Sean Spicer si è dimesso. Il Portavoce della Casa Bianca, chiamato per mesi a scontarsi coi giornalisti nel tentativo di tenere il filo del comportamento folle di Donald Trump e delle numerose bugie raccontate da quando è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America, ha presentato oggi le proprie dimissioni, apparentemente in segno di protesta.

Secondo quanto riferisce il New York Times, Spicer avrebbe deciso di lasciare l’incarico non perché stanco di dover affrontare la stampa ad ogni delirio di Trump, ma perché contrario alla decisione del Presidente di nominare Anthony Scaramucci, fino a ieri consigliere anziano del presidente degli Stati Uniti, nuovo direttore delle comunicazioni, un ruolo che va in parte a coprire le mansioni di competenza di Spicer.

Trump, sempre secondo il NYT, avrebbe proposto a Spicer di restare al proprio posto e di collaborare con Scaramucci, ma Spicer, inadeguato fin dal primo giorno a svolgere quell’incarico, ha deciso di farsi da parte una volta per tutte.