Polonia, il Presidente Duda blocca la riforma della Corte Suprema - FOTO

Di Daniele Particelli lunedì 24 luglio 2017

"Queste legge non rafforzerà il sentimento di giustizia nella società. Queste leggi devono essere sacrificate".

Polonia, proteste contro il governo conservatore al grido di “Lech Walesa!” | Le foto Polonia: migliaia di polacchi sono scesi in piazza a Varsavia per chiedere democrazia contro il governo conservatore. La fotogallery.

Le proteste di questo weekend in Polonia hanno sortito l’effetto sperato. Il Presidente Andrzej Duda ha annunciato oggi di aver esercitato il proprio diritto di veto per bloccare il pacchetto di riforme del sistema giudiziario polacco che, così come approvato dal Parlamento, avrebbe messo a rischio l’autonomia dei giudici della Corte Suprema.

Secondo le nuove leggi, infatti, la nomina dei giudici della Corte Suprema sarebbe passata nelle mani del Ministro della Giustizia e non più del Presidente della Repubblica su suggerimento del National Judicial Council. In migliaia, dopo l’approvazione del pacchetto di leggi da parte del Parlamento, erano scesi in strada in segno di protesta, chiedendo a gran voce al Presidente di non promulgare la legge e scongiurare così una politicizzazione della Giustizia.

L’appello è stato ascoltato. Andrzej Duda ha annunciato in diretta TV di aver posto il veto sulle leggi e di averle rimandate in Parlamento. Il Presidente ha spiegato che il suo ufficio non è stato consultato prima dell’approvazione delle leggi in Aula:

Queste legge non rafforzerà il sentimento di giustizia nella società. Queste leggi devono essere sacrificate.

L’ufficio del Presidente Duda preparerà, entro i prossimi due mesi, un nuovo progetto di legge che potrebbe andare a sostituire il pacchetto approvato la settimana scorsa.