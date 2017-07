USA, la Camera dei rappresentanti vota per nuove sanzioni alla Russia

Di Daniele Particelli mercoledì 26 luglio 2017

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, uno dei due rami che compongono il Congresso, ha votato a favore di nuove sanzioni da imporre alla Russia, nello stesso periodo in cui il Presidente Donald Trump sta cercando di normalizzare i rapporti con Vladimir Putin.

Il nuovo pacchetto di sanzioni punta a punire la Russia per le aggressioni nei confronti dei Paesi confinanti e per la sua interferenza nelle elezioni presidenziali USA, ma prevede anche sanzioni per l’Iran e la Corea Del Nord oltre a prevedere una limitazione nei poteri dello stesso Presidente USA nel rimuovere o sospendere le sanzioni già imposte ai vari Paesi.

Dopo l’approvazione da parte della Camera dei rappresentanti, le nuove misure dovranno essere approvate dal Senato ed è molto probabile che il pacchetto passi senza alcuna modifica - il Senato USA aveva già supportato una legge simile il mese scorso - e solo successivamente il tutto passerà nelle mani di Donald Trump, che si troverà davanti una scelta piuttosto ardua.

Trump potrà firmare la legge, andando così a minare i tentativi di abbassare la tensione con la Russia, o potrà esercitare il proprio diritto di veto, facendo così un favore alla Russia mentre la sua amministrazione è al centro di un’approfondita inchiesta proprio sui legami con la Russia e le possibili interferenze con la campagna elettorale presidenziale di Trump.

La Casa Bianca ha fatto sapere che la legge è ancora in fase di revisione e che al momento non è possibile prevedere se Trump eserciterà o meno il proprio diritto di veto.