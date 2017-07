Corea Del Nord, nuovo lancio di missile verso il Giappone

Di Daniele Particelli venerdì 28 luglio 2017

Il missile è precipitato nel mar del Giappone 45 minuti dopo il lancio.

La Corea Del Nord ha ripreso con le provocazioni e i test balistici verso il mar del Giappone. A confermare il nuovo lancio odierno sono state fonti ufficiali giapponesi e sudcoreane, secondo le quali il missile sarebbe precipitato nel mar del Giappone, come già accaduto in passato in barba al divieto imposto dall’ONU.

La conferma è arrivata anche da parte dal portavoce del Pentagono, il capitano Jeff Davis, che ha precisato di essere in attesa di maggiori dettagli sul missile lanciato in quello che è stato il 14esimo test condotto dalla Corea Del Nord nel 2017.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha precisato che il missile è stato lanciato dalla provincia di Jagang, nel nord del Paese, e che è precipitato in acqua 45 minuti dopo.