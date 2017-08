Elezioni in Ruanda: Paul Kagame rieletto presidente

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 7 agosto 2017

Paul Kagame rieletto presidente del Ruanda.

Elezioni dall’esito scontato in Rwanda dove col 98% dei voti è stato rieletto presidente Paul Kagame, al potere da oltre 20 anni, vincitore delle ultime tre tornate elettorali. Almeno 7 milioni sono andati alle urne per votarlo.I sostenitori festeggiano in piazza la rielezioni di una figura sempre ai posti di comando dopo il genocidio del 1994, quando venne rovesciato il governo hutu. Accusato più volte di ledere i diritti umani e di reprimere con la forza qualsiasi forma di dissenso, il presidente viene anche considerato l’artefice della ripresa economica del Paese.