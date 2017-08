Mark Zuckerberg sarà il prossimo Presidente degli USA?

Di FabioPagano martedì 8 agosto 2017

Sarà Mr. Facebook l'ancora di salvezza a cui si aggrapperà il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali?

C’è un candidato ombra alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Mark Zuckerberg, Mr. Facebook, sta mettendo su una squadra pronta a battagliare nelle prossime presidenziali è evidente. Ha assunto David Plouffe e Joel Benenson due delle menti dietro il miracolo di Barack Obama. A chi gli ha chiesto il perché di queste due assunzioni il magnate della Silicon Valley ha risposto che si tratta di talenti per la sua fondazione benefica la Chan Zuckerberg.

Ha intrapreso un tour attraverso trenta dei cinquanta stati degli USA, anche in questo caso la risposta alle domande dei giornalisti, “Lo faccio per conoscere meglio gli americani”, è sembrata poco convincente. Lo scenario politico americano attuale è un deserto di idee e personaggi in cui non s’intravede null’altro che non sia Donald Trump. Una desolazione.

Il partito repubblicano ha il presidente in carica e lo difenderà alla fine del suo mandato nonostante i suoi primi duecento giorni non siano stati esaltanti. Tra i democratici è notte fonda. Non c’è un personaggio che si elevi sugli altri e una nuova candidatura Clinton sarebbe un veleno mortale per i riformisti americani.

Zuckerberg, però, ha una serie di svantaggi che vanno a minare la sua posizione di futuro leader. I miliardari della Silicon Valley non sono ben visti dalla maggioranza degli americani, e Mark Zuckerberg ha creato Facebook ma non è Facebook. Oltretutto non si è mai cimentato nell’agone pubblico e nelle polemiche con ha fatto Trump per un paio di decenni.

Questi difetti, però, non possono oscurare i tanti lati positivi di Mr. Facebook. Ha creato da zero un impero da 45 miliardi di dollari che continua a crescere, è giovane avendo solo 32 anni, non è interessato al denaro e ha una fondazione benefica molto attiva. Le sue idee politiche sono un po’ estreme ma nel deserto anche un bicchiere d’acqua può significare salvezza.