Venezuela, Donald Trump non esclude un intervento militare

Di Daniele Particelli sabato 12 agosto 2017

"Abbiamo diverse opzioni per il Venezuela, inclusa una possibile opzione militare se necessario".

A poche ore dall’annuncio del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, che si è detto pronto ad un colloquio personale con Donald Trump, il Presidente degli USA è intervenuto pubblicamente sulla situazione che va avanti ormai da settimane in Venezuela spiegando di non aver ancora escluso un’opzione militare per affrontare la crisi.

Abbiamo diverse opzioni per il Venezuela, inclusa una possibile opzione militare se necessario. Abbiamo truppe in tutto il Mondo in posti che sono molto distanti. La Venezuela non è molto lontana e le persone stanno soffrendo e stanno morendo.

Le parole di Trump - come tutte le dichiarazioni di Trump di queste ultime settimane - sono state accolte da critiche a cominciare dal ministro della difesa del Venezuela, Vladimir Padrino, che ha definito l’uscita di Trump come “un atto di follia”.

La Casa Bianca ha già reso noto che il Presidente Maduro ha prontamente richiesto una telefonata con Donald Trump, precisando però il Presidente USA parlerà volentieri con la controparte venezuelana quando la democrazia nel Paese sarà ristabilita.