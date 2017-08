USA, Donald Trump ci ripensa sul ritiro delle truppe in Afghanistan

Di Daniele Particelli martedì 22 agosto 2017

"L’America lavorerà con il governo dell’Afghanistan fino a quando vedremo impegno e progresso".

Ancora un dietro front del Presidente USA Donald Trump rispetto a forti prese di posizioni espresse in passato. Stavolta tocca all’Afghanistan e alla presenza in loco delle truppe USA, che proseguirà anche nel corso della sua presidenza.

Trump si era sempre detto a favore del ritiro delle truppe, mentre ora si è convinto che una mossa del genere lascerebbe campo libero ai terroristi. Trump ha spiegato di non voler ripetere l’errore che fu commesso in Iraq ed ha anticipato che le condizioni della presenza delle truppe USA in Afghanistan cambieranno:

L’America lavorerà con il governo dell’Afghanistan fino a quando vedremo impegno e progresso.

Il Presidente USA non ha spiegale quale sarà la nuova strategia, ma ha anticipato che il nuovo approccio sarà più pragmatico e meno idealista e che si passerà dal voler costruire una nazione all’uccidere i terroristi. A dare supporto alle truppe già presenti nel Paese, Washington dovrebbe inviare altri 4 mila uomini, anche se Trump ha preferito non commentare né smentire questo particolare.