Corea Del Nord, nuovo test balistico: tre missili lanciati nel Mar del Giappone

Di Daniele Particelli sabato 26 agosto 2017

I tre missili sarebbero precipitati nel Mar Del Giappone a circa 250 chilometri dal sito di lancio.

Pyongyang l’ha fatto di nuovo. A meno di un mese dall’ultimo test missilistico che ha dato il via a una serie di sanzioni contro il Paese, la Corea Del Nord ha effettuato questa notte un nuovo test balistico con tre diversi missili lanciati dalla provincia di Kangwon, al confine con la Corea Del Sud.

I tre missili, secondo quanto riferito da fonti della Corea Del Sud, sarebbero precipitati nel Mar Del Giappone a circa 250 chilometri dal sito di lancio. L’Esercito degli Stati Uniti, vista la tensione delle ultime settimane e la minaccia di colpire il territorio di Guam, ha precisato che questo nuovo test non deve essere visto come una minaccia agli Stati Uniti o a Guam.

Molto probabilmente, proprio come accaduto in passato, questo test sarebbe una risposta alle esercitazioni che i militari di Stati Uniti e Corea Del Sud stanno svolgendo in questi giorni. Il ministro della difesa della Corea Del Sud ha precisato che la sorveglianza di ogni azione della Corea Del Nord è strettissima e ogni provocazione non passerà inosservata.