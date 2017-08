USA, Donald Trump arriva in Texas dopo l'uragano Harvey - FOTO

Di Daniele Particelli mercoledì 30 agosto 2017

"Questa tempesta, quello che è accaduto è epico. Ma sapete cosa? É successo in Texas e il Texas può sopportare qualsiasi cosa".

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di visitare il Texas mentre lo stato si trova in piena emergenza dopo il passaggio dell’uragano Harvey. Accompagnato dalla First Lady Melania, Trump ha raggiunto la città di Corpus Christi, la prima ad essere raggiunta e devastata dall’uragano venerdì scorso.

Trump e Melania sono stati accompagnati dal governatore del Texas Greg Abbott, che ha voluto mostrare al Presidente le enormi sfide che i cittadini del Texas si sono trovati davanti in questi ultimi giorni.

Il Presidente ha anche preso parte a un briefing sulle inondazioni ancora in corso nel Paese, ma ha deciso di evitare la visita a Houston, dove due dighe hanno straripato, per evitare che la sua presenza limitasse o rallentasse in alcun modo le operazioni di soccorso.