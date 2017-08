Corea Del Nord, Seul avverte: “Il sesto test nucleare è pronto”

Donald Trump ha anticipato che il tempo delle chiacchiere è finito, mentre Seul ipotizza che la Corea Del Nord sarebbe pronta ad effettuare un nuovo test nucleare.

Sono passati pochissimi giorni dal lancio del missile nordcoreano sul Giappone e la tensione nella penisola coreana è più alta che mai. Da un lato c’è la chiara minaccia di Pyongyang, che ha anticipato nuovamente di voler colpire il territorio di Guam e dall’altro ci sono gli Stati Uniti, con Donald Trump convinto che la diplomazia non sia più la strada giusta da seguire e il Segretario della Difesa James Mattis che prova a mettere un freno spiegando che “le soluzioni diplomatiche non saranno mai accantonate”.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!