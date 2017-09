Corea Del Nord, eseguito con successo il sesto test nucleare - FOTO

Di Daniele Particelli domenica 3 settembre 2017

Il test, eseguito nel sito di Punggye-ri, ha provocato un terremoto di magnitudo 6.3.

La Corea Del Nord ha reso noto oggi di aver testato con successo un’arma nucleare che potrà essere caricata su un missile a lungo raggio. Pyongyang ha precisato che il test, eseguito con una bomba ad idrogeno, è stato un “successo perfetto”.

A fornire qualche dettaglio in più è stata la vicina Corea Del Sud, secondo la quale il test è stato eseguito nella contea di Kilju, dove si trova il sito di Punggye-ri. Il test, secondo i dati del China Earthquake Network Center, ha provocato una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 seguita da un secondo sisma di magnitudo 4.6, quasi dieci volte più forte di quanto provocato dal quinto test nucleare eseguito dalla Corea Del Nord il 9 settembre dello scorso anno.

Il Giappone ha prontamente condannato il nuovo test, così come lo ha fatto la Cina, mentre il Presidente della Corea Del Sud, Moon Jae-in, ha indetto un consiglio di emergenza per discutere dei passi successivi da seguire in accordo con gli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Yonhap, la Corea Del Sud starebbe valutando l’impiego delle “più potenti armi tattiche degli Stati Uniti” e la possibilità di chiedere all’ONU nuove sanzioni che isolino completamente la Corea Del Sud dal resto del Mondo.