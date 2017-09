Corea Del Nord, Seul avvisa: “Stanno preparando nuovi test balistici”

Di Daniele Particelli lunedì 4 settembre 2017

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà oggi nel quartier generale di New York.

Nel giorno in cui il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà per un incontro di emergenza incentrato sulla Corea Del Nord e sull’ultimo test nucleare effettuato poche ore fa, la Corea Del Sud ha reso noto che Pyongyang si starebbe preparando per un nuovo test balistico.

Seul sostiene di aver rivelato segnali della preparazione di un nuovo test, forse con un missile balistico intercontinentale, a pochi giorni dal lancio del missile che ha sorvolato il nord del Giappone.

La Corea Del Sud, in attesa di conoscere il risultato dell’incontro del Consiglio dell’ONU, ha eseguito poche ore fa una simulazione di attacco ad un sito nordcoreano con l’utilizzo di caccia F-15 e un missile balistico.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà oggi, lunedì 4 settembre, alle 16 ora italiana nel quartier generale di New York.