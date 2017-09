Corea Del Nord, condanna dell’ONU. Pyongyang: “Avanti col programma nucleare”

Di Daniele Particelli sabato 16 settembre 2017

"Completeremo la nostra forza nucleare nonostante le sanzioni e i blocchi che ci vengono imposti".

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riunitosi ieri a New York poche ore dopo il nuovo lancio balistico della Corea Del Nord, si è concluso con un nulla di fatto. O meglio, il risultato dell’incontro è stata la condanna all’unanimità delle azioni di Pyongyang come “altamente provocatrici”, ma non è stato preso alcun provvedimento al riguardo.

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di essere pronti nel caso in cui sia necessaria un’azione militare, mentre l’ambasciatore ONU della Russia Vasiliy Nebenzia ha spiegato è necessario mettere fine alla continue minacce ed entrare seriamente in trattative con la Corea Del Nord. La Cina, invece, ha accusato gli Stati Uniti di non aver fatto abbastanza sul fronte della cooperazione internazionale.

Corea del Nord: lanciato un nuovo missile sul Giappone - FOTO Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà nuovamente oggi a New York su richiesta di USA e Giappone.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un, intanto, ha fatto sapere attraverso l’agenzia di stampa KCNA di non avere nessuna intenzione di mettere un freno al programma nucleare: