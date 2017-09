Corea Del Nord, USA e Corea Del Sud sganciano bombe inerti vicino al confine - FOTO

Di Daniele Particelli lunedì 18 settembre 2017

All'esercitazione hanno preso parte due bombardieri Rockwell B-1 Lancer e quattro caccia F-35B dell'Air Force degli Stati Uniti.

Dimostrazione di forza poche ore fa da parte di Stati Uniti e Corea Del Sud, che hanno condotto un'esercitazione militare al confine con la Corea Del Nord e hanno sganciato delle bombe inerti nella zona dedicata alle esercitazioni di Gangwon-do, a nord del Paese al confine confine proprio con la Corea Del Nord.

A confermare l'esercitazione e diffondere le foto è stato il Ministero della Difesa della Corea Del Sud, che ha spiegato come siano stati coinvolti due bombardieri Rockwell B-1 Lancer e quattro caccia F-35B dell'Air Force degli Stati Uniti e quattro cacciabombardieri F-15K dell'Aeronautica della Corea Del Sud.

Corea Del Nord, condanna dell’ONU. Pyongyang: “Avanti col programma nucleare” "Completeremo la nostra forza nucleare nonostante le sanzioni e i blocchi che ci vengono imposti".

Per la prima volta dall'inasprimento della tensione nella penisola coreana, i caccia F-35B e i bombardieri B-1B hanno volato vicino alla Linea di demarcazione militare coreana che divide i due Paesi.

Un'esercitazione che può essere vista anche come una dimostrazione di forza da parte di Stati Uniti e Corea Del Sud in un momento in cui la tensione è alle stelle e le sanzioni imposte dall'ONU alla Corea Del Nord non sembrano aver sortito l'effetto sperato.