USA, Donald Trump all'ONU: "Se la Corea attacca, dovremo distruggerla"

Di Daniele Particelli martedì 19 settembre 2017

"Se gli Stati Uniti saranno costretti a difendersi o a difendere i suoi alleati, non avremo altra scelta che distruggere totalmente la Corea Del Nord".

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto per la prima volta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite partita poche ore fa a New York e incentrata su terrorismo, cambiamenti climatici, la situazione in Libia e quella in Myanmar, ma anche sulla crescente tensione nella penisola coreana.

Trump ha preso la parola e per 41 minuti è andato a ruota libera, ripercorrendo i cambiamenti portati alla sua elezione negli Stati Uniti e nel resto del Mondo e spiegando che, finché resterà in carica, "continuerà sempre a difendere gli interessi degli americani".

Accompagnato a New York dalla First Lady Melania, Trump ha speso qualche parola anche sulla Corea Del Nord, definendo il leader Kim Jong-un "un uomo razzo in una missione suicida":