L'Iran testa con successo un missile a medio raggio - VIDEO

Di Daniele Particelli sabato 23 settembre 2017

Il missile a medio raggio Khorramshahr è capace di percorrere fino a 2 mila chilometri e di ospitare più di una testata.

Sono passati pochi giorni dall'intervento di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dopo la risposta-minaccia arrivata dalla Corea Del Nord, poche ore fa anche l'Iran ha deciso di rispondere alle critiche lanciate dal Presidente USA, che aveva espresso disappunto nel programma missilistico iraniano e nell'accordo sul nucleare iraniano raggiunto a Vienna nel 2015.

Ieri la tv di stato iraniana ha trasmesso il lancio del missile a medio raggio Khorramshahr, capace di percorrere fino a 2 mila chilometri e di ospitare più di una testata. Il missile, già testato nel gennaio scorso, era stato mostrato al pubblico nella giornata di venerdì durante una parata militare per le strade di Tehran, la stessa giornata in cui il Presidente dell'Iran Hassan Rouhani aveva anticipato l'incremento del proprio potere militare come deterrente.

L'ultima serie di sanzioni per l'Iran era stata annunciata dagli Stati Uniti lo scorso luglio, proprio a causa del programma balistico del Paese e per il suo supporto alle organizzazioni terroristiche. Altre sanzioni erano state imposte a gennaio dopo il test balistico effettuato.