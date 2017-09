Germania, quarto mandato per Angela Merkel. L'estrema destra torna al Bundestag

Di Daniele Particelli domenica 24 settembre 2017

L'estrema destra è rimasta fuori dal parlamento federale tedesco per gli ultimi 65 anni.

Angela Merkel continuerà ad essere Cancelliera della Germania per il quarto mandato consecutivo. I seggi in tutta la Germania sono ormai chiusi, lo spoglio è cominciato e le prime previsioni parlano chiaro: l'Unione CDU/CSU sarebbe riuscita a conquistare il 33,3% delle preferenze, mentre il Partito Socialdemocratico di Martin Schulz si aggirerebbe intorno al 20,8 delle preferenze.

Una vittoria per Angela Merkel, come i sondaggi avevano ampiamente previsto, anche se non un vero e proprio trionfo: rispetto alle ultime elezioni, l'Unione CDU/CSU ha perso circa l'8% dei voti. Una situazione analoga a quella vissuta dall'SPD, che rispetto all'elezione precedente ha perso quasi il 5%.

Gli elettori che hanno abbandonato l'Unione CDU/CSU e l'SPD si sarebbero spostati verso l'estrema destra con Alternativa per la Germania, che secondo le previsioni sarebbe riuscita a conquistare il 13,5% dei voti rispetto al 4.7% dei voti ottenuti alle elezioni federali del 2013. Per la prima volta in ben 65 anni, l'estrema destra torna così ad avere una rappresentanza nel Bundestag, il parlamento federale tedesco, con 88 o 89 seggi secondo le ultime previsioni.

La confermata cancelliera Merkel dovrà ora creare di formare una nuova coalizione per ottenere la maggioranza e questo processo, visti i risultati così diversi dalle precedenti elezioni, potrebbe richiedere settimane o addirittura mesi. Martin Schulz ha già annunciato di essere ora a capo dell'opposizione, segno che una grande coalizione con l'SPD non è più un'opzione.