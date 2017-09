Corea Del Nord: "Trump ci ha dichiarato guerra, abbatteremo i caccia americani"

"Visto che gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra al nostro Paese, noi abbiamo ogni diritto di prendere delle contromisure, incluso il diritto di abbattere i caccia americani".

Il ministro degli esteri della Corea Del Nord, Ri Yong Ho, ha anticipato che dopo gli ultimi tweet del presidente USA Donald Trump, una vera e propria dichiarazione di guerra, il Paese sarà autorizzato ad abbattere i caccia americani che si avvicineranno al confine della Corea Del Nord, anche se non si troveranno nello spazio aereo del Paese.

Ri Yong Ho lo ha dichiarato ai giornalisti che lo stavano attendendo all'uscita dell'hotel di New York in cui stava alloggiando in occasione della sua partecipazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Corea Del Nord, Kim Jong-un: "Domeremo col fuoco quel vecchio rimbambito e mentalmente instabile di Trump" "Farò in modo che il comandante supremo degli Stati Uniti paghi duramente per il suo discorso e per aver detto di voler distruggere completamente Repubblica Popolare Democratica di Corea".

Il Ministro degli Esteri ha spiegato che i tweet di venerdì scorso di Donald Trump - in risposta alle dichiarazioni del leader coreano Kim Jong Un - non resteranno senza risposta:

Trump, parzialmente responsabile di questa recente escalation della tensione nella penisola coreana, non ha ancora replicato a queste parole.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!