Myanmar, cancellata la visita dell'ONU per la crisi dei Rohingya musulmani

Di Daniele Particelli giovedì 28 settembre 2017

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunirà oggi pomeriggio a New York per discutere dell'emergenza in Myanmar.

Le Nazioni Unite hanno comunicato oggi che le autorità del Myanmar hanno cancellato la visita degli ufficiali dell'ONU nello stato di Rakhine, dove a fine agosto è stata lanciata una vera e propria pulizia etnica della minoranza musulmana Rohingya che ormai da decenni occupa una porzione di territorio al confine col Bangladesh.

Sin dal primo intervento dell'Esercito del Myanmar nella zona, il personale di supporto dell'ONU e di altre organizzazioni umanitarie è stato costretto a lasciare lo stato di Rakhine, e con esse è quindi venuta meno l'attività di controllo che indirettamente veniva fatta in Myanmar.

L’ONU denuncia “pulizia etnica” in Birmania: oltre 400 Rohingya musulmani massacrati - FOTO Le Nazioni Unite parlano di "esempio da manuale di pulizia etnica", mentre la politica e attivista birmana Aung San Suu Kyi continua a tacere.

Poche settimane fa l'ONU ha denunciato pubblicamente la pulizia etnica in corso in Myanmar, mentre l'Esercito locale ha rispedito al mittente ogni accusa, spiegando che l'intervento militare era limitato soltanto ai militanti Rohingya.

Proprio per mettere fine a quella che il governo del Myanmar aveva definito disinformazione, era stato autorizzato il viaggio di una serie di rappresentanti delle diverse agenzie dell'ONU nello stato di Rakhine, ma poche ore fa il governo ha deciso di fare un passo indietro, senza fornire alcuna motivazione di questa scelta.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, intanto, si riunirà nuovamente oggi pomeriggio a New York per discutere dell'emergenza.