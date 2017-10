Corker: "Trump può trascinarci alla Terza Guerra Mondiale"

Di FabioPagano lunedì 9 ottobre 2017

I rapporti tra Trump e i membri importanti del suo partito sono al minimo storico, il senatore del Tennessee non ha usato mezze misure nei confronti del presidente

Il ponte festivo del Columbus Day non ha portato buone notizie per Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti è riuscito, con il suo atteggiamento, ad incrinare sensibilmente i rapporti con una buona fetta del suo partito. In particolare Bob Corker, senatore del Tennessee, potentissimo presidente della commissione esteri.

Il senatore repubblicano ha dichiarato: “Trump tratta la sua carica come un reality tv, come se stesse rifacendo The Apprentice, e a furia di minacciare altri paesi può trascinarci verso la terza guerra mondiale. Mi spaventa e deve spaventare chiunque abbia a cuore la nostra nazione”.

Corker, che ha già annunciato che non si ricandiderà per totale dissenso con la politica estera di Trump, non si è fatto intimidire dalla risposta di Trump che lo ha accusato di essere uno dei responsabili dell’accordo sul nucleare con l’Iran e ha chiuso la questione con l’ultima stoccata: “È una vergogna che la Casa Bianca sia diventata un asilo-nido per adulti. Dove qualcuno degli addetti ha saltato il suo turno di lavoro stamattina”.

Corker ha potere sulla nomina del prossimo Segretario di Stato, Rex Tillerson probabilmente dovrà dimettersi dopo aver definito il suo capo un idiota, e sull’approvazione della legge di bilancio. I Repubblicani hanno promesso il pareggio di bilancio a destra e a manca durante la campagna elettorale e il forte ribasso delle tasse prospettato da Trump, invece, aumenterebbe il deficit pubblico.

Rapporto distrutto anche con l’ala possibilista dei democratici perché Trump per salvare gli 800.000 dreamers dall’espulsione ha richiesto appoggio sull’approvazione dei fondi per il muro col Messico e riduzione delle Green Card. Due richieste inaccettabili per il partito di Barack Obama.