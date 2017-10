USA, Trump si rifiuta di certificare l'accordo sul nucleare con l'Iran

"L'Iran è sotto il controllo di un regime fanatico. Questo regime radicale ha distrutto la ricchezza della nazione, ha portato il caos".

Dopo averlo anticipato più volte nel corso degli ultimi mesi, il Presidente USA Donald Trump si è rifiutato di certificare l'accordo sul nucleare con l'Iran, definendolo il "peggiore" mai sottoscritto dagli Stati Uniti.

L'annuncio, giunto nei termini previsti, è stato fatto ieri. Trump ha definito l'Iran un "regime fanatico" che ha violato i termini dell'accordo e ha sponsorizzato il terrorismo:

L'accordo sul nucleare iraniano del 2015, voluto da Obama, altro non è che un piano strategico degli iraniani per uscire dalla stretta delle sanzioni. La possibilità di uscire dall'isolamento vuol dire per l'Iran avere soldi da investire nel finanziamento del terrorismo. Mentre si accelerava sull'acquisizione dell'arma nucleare. A cosa è servito quell'accordo se ha fermato la macchina del nucleare iraniano solo temporaneamente? [...] L'Iran è sotto il controllo di un regime fanatico. Questo regime radicale ha distrutto la ricchezza della nazione, ha portato il caos. Per questo farò i passi necessari per evitare che l'Iran possa disporre dell'arma nucleare.