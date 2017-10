Referendum autonomia, Zaia: "È un risultato storico"

Di FabioPagano lunedì 23 ottobre 2017

Il governo del premier Gentiloni si è detto disponibile a un incontro con i governatori di Veneto e Lombardia per trattare una maggior autonomia

Il giorno dopo il referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto il risultato ottenuto nelle due regioni è abbastanza chiaro. In Lombardia l’affluenza è stata attorno al quaranta per cento, forse qualcosa in meno. Di sicuro al di sotto delle aspettative della Lega Nord e del governatore Roberto Maroni. In Veneto l’affluenza è stata più corposa, quasi il sessanta per cento.

Il governatore Luca Zaia, infatti, ha dimostrato in pieno la sua soddisfazione a risultati acquisiti: “Un risultato storico. Noi chiediamo tutte le 23 materie, e i nove decimi delle tasse e siamo pronti a presentare il nostro progetto al governo Gentiloni”. Il governo, ovviamente, si è detto assolutamente disposto a valutare un progetto di autonomia da parte del Veneto.

In Lombardia si sono registrati diversi problemi in fase di votazione con i famosi tablet e il sistema informatico che hanno fornito i dati con clamoroso ritardo rispetto al Veneto dove si è votato con il sistema tradizionale. Il presidente Maroni, comunque, ha mostrato grande soddisfazione: “Deluso? Ma quando mai, sono felice di questo risultato, è superiore alle mie attese, questa è una giornata storica. Consolida la nostra forza per avviare il neo-regionalismo, abbiamo con noi milioni di cittadini”.

Le altre forze politiche hanno fatto dichiarazioni tutte improntate alla partecipazione. Forza Italia ha rimarcato il successo del centro destra. Il Movimento Cinque Stelle ha confermato la vittoria della democrazia diretta e ricordato il sostegno dato al voto sia in Veneto che in Lombardia. Sulla stessa linea anche il PD che ci ha tenuto a ribadire che non si tratta di una vittoria della Lega Nord perché tutti i partiti hanno invitato i propri sostenitori ad andare a votare.