Giappone, Abe stravince le elezioni: ampio potere per arginare la Corea del Nord

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 23 ottobre 2017

Abe vuole rivoluzionare l'intera politica militare giapponese per fronteggiare la minaccia nordcoreana.

I Liberal Democratici del primo ministro giapponese Shinzo Abe hanno trionfato alle elezioni di domenica 22 ottobre: nel voto anticipato per il rinnovo della Camera dei rappresentanti Abe ha confermato il suo mandato e ottenuto la maggioranza dei due terzi.

La borsa di Tokyo ha segnato un record, alimentato dalla vittoria di Abe e dalla continua discesa dello yen: il listino giapponese ha chiuso con un rialzo dell’1,11%, segnando il livello più alto dal 1996. Accettando “con umiltà” la sua vittoria, il primo ministro nippponico ha ribadito la volontà di lavorare con gli Stati Uniti, la Cina e la Russia per contenere le ambizioni nucleari della Corea del Nord, con una “diplomazia forte e risoluta”: “Svilupperemo una diplomazia forte mentre si intensifica la situazione della Corea del Nord, in cambio dello scenario di fiducia dato dalla gente”.E sul piano di procedere a una riforma della Costituzione in senso pacifista, il premier ha sottolineato:

“Emendare la Costituzione è un obiettivo che il partito liberal democratico (Ldp) si era posto dalla sua fondazione. Approfondiremo la discussione sulla questione all’interno del partito e la presenteremo all’esame di un comitato costituzionale per un’ulteriore discussione in parlamento”

Secondo i giornali Abe cercherà l’appoggio del nuovo Partito della Speranza della governatrice di Tokyo Yuriko Koike, che fu ministra della Difesa nel suo primo governo, per far passare le proposte di riforme costituzionali. I Liberal Democratici terranno un congresso per scegliere il loro leader il prossimo settembre e visto il successo in queste elezioni è molto probabile che Abe sarà riconfermato per altri tre anni.